На Миколаївщині недопалок та незначна пожежа вбили людину. ФОТО

На Миколаївщині недопалок та незначна пожежа вбили людину. ФОТО

19:00 08.01.2018
  • На Миколаївщині недопалок та незначна пожежа вбили людину. ФОТО
  • На Миколаївщині недопалок та незначна пожежа вбили людину. ФОТО

О 17:50 у Вітовському районі по вул. Горіхова СВТ «Бірюза» сусіди побачили дим з вікна дачного будинку.Осередок пожежі сусіди загасили самостійно, заливши його водою.

І вже потім на місці пожежі, площа якої склала 3 кв.м, виявлено тіло господаря, чоловіка 1984 р.н.

Ось так, 33 річний мешканець  поплатився за свою пагубну звичку.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

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