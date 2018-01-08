На Миколаївщині недопалок та незначна пожежа вбили людину. ФОТО

О 17:50 у Вітовському районі по вул. Горіхова СВТ «Бірюза» сусіди побачили дим з вікна дачного будинку.Осередок пожежі сусіди загасили самостійно, заливши його водою.

І вже потім на місці пожежі, площа якої склала 3 кв.м, виявлено тіло господаря, чоловіка 1984 р.н.

Ось так, 33 річний мешканець поплатився за свою пагубну звичку.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області