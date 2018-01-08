На Харківщині чоловік згорів разом із власною хатиною. ФОТО

О 12:08 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Шкільній, 31 у селі Нова Іванівка Кегичівського району.

До місця події негайно виїхав черговий караул 20-ї Державної пожежно- рятувальної частини у складі 5-ти рятувальників.

На момент прибуття рятувального підрозділу вогнем були охоплені домашні речі та стіни житлового приміщення, а також дерев’яні конструкції даху будинку. Загальна площа пожежі близько 60 кв.м.

Під час гасіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1971 року народження.

О 12:42 вогнеборці локалізували пожежу, проте повністю ліквідувати її вдалось тільки о 19:05.

Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області