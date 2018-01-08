На Харківщині чоловік згорів разом із власною хатиною. ФОТО
На Харківщині чоловік згорів разом із власною хатиною. ФОТО
О 12:08 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку на вул. Шкільній, 31 у селі Нова Іванівка Кегичівського району.
До місця події негайно виїхав черговий караул 20-ї Державної пожежно- рятувальної частини у складі 5-ти рятувальників.
На момент прибуття рятувального підрозділу вогнем були охоплені домашні речі та стіни житлового приміщення, а також дерев’яні конструкції даху будинку. Загальна площа пожежі близько 60 кв.м.
Під час гасіння пожежі в будинку рятувальники виявили тіло чоловіка 1971 року народження.
О 12:42 вогнеборці локалізували пожежу, проте повністю ліквідувати її вдалось тільки о 19:05.
Ймовірною причиною пожежі є необережне поводження з вогнем.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області