На Харківщині 50-річна жінка загинула в ДТП, є поранені. ФОТО

Ще двоє осіб отримали травми. Аварія сталася о 13:04 поблизу села Малинівка Чугуївського району.

До чергової частини Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про зіткнення автомобілів «ВАЗ» та «Мазда». За попередніми даними, 50-річний водій іномарки порушив правила дорожнього руху - здійснив небезпечний маневр обгону, та допустив зіткнення з автомобілем, який рухався у бік Чугуєва.

Внаслідок ДТП пасажирка «ВАЗ» 50-річна харків’янка від отриманих травм загинула. 61-річний водій вищезазначеної автівки та 30-річний пасажир отримали травми грудної клітини та ніг. Вони доставлені до Чугуївської лікарні.

Слідчим вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області