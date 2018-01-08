Жахливу загибель двох маленьких дітей розслідує поліція Житомирщини. ФОТО

Жахливу загибель двох маленьких дітей розслідує поліція Житомирщини. ФОТО

22:00 08.01.2018
  • Жахливу загибель двох маленьких дітей розслідує поліція Житомирщини. ФОТО
  • Жахливу загибель двох маленьких дітей розслідує поліція Житомирщини. ФОТО
  • Жахливу загибель двох маленьких дітей розслідує поліція Житомирщини. ФОТО
  • Жахливу загибель двох маленьких дітей розслідує поліція Житомирщини. ФОТО

Нагадаємо, 5 січня увечері до поліції від медиків надійшло повідомлення про смерть двох дітей у с. Копище Олевського району.

На місці події встановлено, що упродовж нетривалого часу діти залишились одні у будинку, де виникла пожежа. У рамках розпочатого кримінального провадження встановлюються усі обставини події.

Подія сталася близько 17:00. На цей час 30-річного господаря будинку вдома не було. Його 19-річна дружина вийшла у господарських справах у двір, залишивши в оселі двох дітей, півторарічного хлопчика та 3-місячну дівчинку, яка спала. Коли жінка за хвилин 10-15 повернулась, то виявила сильне задимлення у кімнаті - горіло ліжко та ковдра, де були діти. Пожежу допомогли загасити сусіди, однак врятувати малечу не вдалося. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Під час огляду місця події поряд з ліжком було виявлено сірники. Ймовірна причина виникнення пожежі – пустощі з ними.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Призначено низку експертиз, проводяться інші слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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