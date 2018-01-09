На Донеччині патрульні в останню мить зупинили спробу самогубства. ФОТО

Не гаючи ні хвилини: патрульні врятували чоловіка, який намагався скоїти самогубство.

Виїхавши на сімейну сварку, поліцейські навіть не припускали, що зіткнуться зі спробою самогубства. Але, оперативно спрацювавши, правоохоронці не лише владнали конфлікт, але і врятували життя.

На ранок Різдва літній житель Краматорська подзвонив на лінію 102 і повідомив, що його нетверезий онук провокує сімейний конфлікт. Також чоловік розповів, що онук має другу групу інвалідності і суїцидальні наміри.



Прибувши на місце, поліцейські побачили, що 38-річний чоловік сидить у ванній кімнаті з лезом в правій руці і вже ріже собі ліву.



Не гаючи ні хвилини, поліцейські схопили чоловіка, вирвали бритву і відкинули її на безпечну відстань. Врятований виразно пояснити свій вчинок не зміг, сказав, що просто набридло жити.



Патрульні вивели громадянина з ванної кімнати, надали йому домедичну допомогу і викликали медиків, після чого чоловік був госпіталізований.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська