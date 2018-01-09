У Києві небайдужі люди не дали втекти викрадачеві інтерактивного робота. ФОТО

У Києві небайдужі люди не дали втекти викрадачеві інтерактивного робота. ФОТО

10:40 09.01.2018
  • У Києві небайдужі люди не дали втекти викрадачеві інтерактивного робота. ФОТО
  • У Києві небайдужі люди не дали втекти викрадачеві інтерактивного робота. ФОТО
  • У Києві небайдужі люди не дали втекти викрадачеві інтерактивного робота. ФОТО

Зловмисник поцупив з прилавку магазину ґаджетів робота на радіоуправлінні та намагався втекти. Але його спіймали очевидці, щойно він вийшов із приміщення магазину, та передали поліцейським.

Під час відпрацювання Оболонського району співробітники оперативно-пошукового відділу столичної поліції помітили невідомого, якого біля виходу із магазину тримали люди.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік взяв із прилавку інтерактивного робота вартістю 3500 гривень та, поклавши у сумку, вибіг із магазину.

Під час спілкування із поліцейськими чоловік зізнався у скоєному. Провівши поверхневий огляд, оперативники виявили у правопорушника викрадену річ.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 185 (Замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

33-річного киянина перевіряють на причетність до скоєння аналогічних правопорушень. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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