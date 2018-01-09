На Запоріжжі молода жінка запросила до себе та обікрала чоловіка. ФОТО

На Запоріжжі молода жінка запросила до себе та обікрала чоловіка. ФОТО

11:20 09.01.2018
  • На Запоріжжі молода жінка запросила до себе та обікрала чоловіка. ФОТО
  • На Запоріжжі молода жінка запросила до себе та обікрала чоловіка. ФОТО

На лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що познайомився із жінкою, яка запросила його до себе в гості.

Після того як вони провели разом час, чоловік пішов додому. А вже під ранок виявив, що на руці немає браслета, на пальці персня та печатки.

Заявник інспекторам надав детальний опис жінки. В ході оперативно-розшукових дій патрульні на вулиці Січовій виявили жінку яка підходила під прикмети які надавав заявник.

Поспілкувавшись із жінкою патрульні на руці у громадянки виявили браслет, який описував потерпілий. Поліцейські пояснили жінці, що вона підозрюється в крадіжці. Громадянка не стала заперечувати та зізналася в тому, що перстень та печатку вона продала, а браслет лишила собі на згадку про чоловіка.

На місце виявлення підозрюваної жінки патрульні викликали слідчо-оперативну групу Вознесенівського відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запорізької області

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