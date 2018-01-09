На Запоріжжі молода жінка запросила до себе та обікрала чоловіка. ФОТО
На Запоріжжі молода жінка запросила до себе та обікрала чоловіка. ФОТО
На лінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що познайомився із жінкою, яка запросила його до себе в гості.
Після того як вони провели разом час, чоловік пішов додому. А вже під ранок виявив, що на руці немає браслета, на пальці персня та печатки.
Заявник інспекторам надав детальний опис жінки. В ході оперативно-розшукових дій патрульні на вулиці Січовій виявили жінку яка підходила під прикмети які надавав заявник.
Поспілкувавшись із жінкою патрульні на руці у громадянки виявили браслет, який описував потерпілий. Поліцейські пояснили жінці, що вона підозрюється в крадіжці. Громадянка не стала заперечувати та зізналася в тому, що перстень та печатку вона продала, а браслет лишила собі на згадку про чоловіка.
На місце виявлення підозрюваної жінки патрульні викликали слідчо-оперативну групу Вознесенівського відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запорізької області