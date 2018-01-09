На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО
На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась у Борщівському районі на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець. Водій автомобіля Toyota Corolla, неподалік села Сапогів, збив пішохода - дівчину 1996 року народження. Потерпіла переходила дорогу і опинилася під колесами авто. Нещастя трапилося на очах у батька.
На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, дівчина разом з татом вийшли з автобуса. Донька почала перетинати дорогу, коли її збило авто.
Травми тернополянки виявилися не сумісними з життям. Швидка, яка приїхала на місце аварії, констатувала лише смерть студентки.
Водій стверджує, що їхав зі швидкістю близько 90 км/годину, а от тато загиблої говорить інакше. Саме експертиза повинна встановити і швидкість, і деталі автопригоди.
При попередньому обстеженні водій був тверезий, але у нього відібрали кров для більш детального аналізу на вміст алкоголю.
Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області