На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО

На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО

12:40 09.01.2018
  • На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО
  • На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Борщівському районі на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець. Водій автомобіля Toyota Corolla, неподалік села Сапогів, збив пішохода - дівчину 1996 року народження. Потерпіла переходила дорогу і опинилася під колесами авто. Нещастя трапилося на очах у батька.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, дівчина разом з татом вийшли з автобуса. Донька почала перетинати дорогу, коли її збило авто.

Травми тернополянки виявилися не сумісними з життям. Швидка, яка приїхала на місце аварії, констатувала лише смерть студентки.

Водій стверджує, що їхав зі швидкістю близько 90 км/годину, а от тато загиблої говорить інакше. Саме експертиза повинна встановити і швидкість, і деталі автопригоди.

При попередньому обстеженні водій був тверезий, але у нього відібрали кров для більш детального аналізу на вміст алкоголю.

Подія внесена в ЄРДР за статтею 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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