На Тернопільщині студентка загинула у ДТП на очах батька. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась у Борщівському районі на автодорозі Тернопіль-Скалат-Жванець. Водій автомобіля Toyota Corolla, неподалік села Сапогів, збив пішохода - дівчину 1996 року народження. Потерпіла переходила дорогу і опинилася під колесами авто. Нещастя трапилося на очах у батька.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, дівчина разом з татом вийшли з автобуса. Донька почала перетинати дорогу, коли її збило авто.