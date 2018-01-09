На Тернопільщині автомобіль збив одного із учасників вертепу. ФОТО

На Тернопільщині автомобіль збив одного із учасників вертепу. ФОТО

На Тернопільщині автомобіль збив одного із учасників вертепу. ФОТО

Напередодні у селі Дарахів автомобіль марки Fiat Doblо збив "Чорта". Насправді жертвою наїзду став один із героїв місцевого вертепу.

За попередньою інформацією, група вертеповців стояла на автодорозі Тернопіль-Бучач-Івано-Франківськ і зупиняла автомобілі, пропонуючи водіям святкову коляду.

Ця витівка на проїжджій частині стала причиною травмування одного з героїв. 36-річного чоловіка збив автомобіль марки Fiat Doblо.

У потерпілого закрита черепно-мозкова травма, струс, забої та закритий перелом гомілки. Після надання меддопомоги лікарі його відпустили за місцем проживання.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю Триває слідство відповідно до статті 286 частина 1 ККУ.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області