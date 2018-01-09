На Львівщині під час ДТП поранені четверо дорослих та троє дітей. ФОТО

На Львівщині під час ДТП поранені четверо дорослих та троє дітей. ФОТО

15:00 09.01.2018
  • На Львівщині під час ДТП поранені четверо дорослих та троє дітей. ФОТО
  • На Львівщині під час ДТП поранені четверо дорослих та троє дітей. ФОТО
  • На Львівщині під час ДТП поранені четверо дорослих та троє дітей. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 13:00 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у селі Стрілковичі, Самбірського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ», 22-річний житель одного із сіл Самбірського району, зіткнувся з автомобілем «Лендровер» під керуванням 38-річного мешканця Самбора.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали обидва водії, пасажирка автомобіля «БМВ», 21-річна жителька Самбірщини, а також четверо пасажирів «Лендровера» – троє дітей віком 5,9 та 10 років та 38-річна мешканка Самбора.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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