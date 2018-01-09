На Харківщині пожежні врятували життя людині з обмеженими можливостями. ФОТО

О 13:38 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловій двоповерхівці на вул. Миру, 9 у селі Слобожанське Балаклійського району області.

До місця виклику негайно виїхав районний пожежно-рятувальний підрозділ на 2-х автоцистернах. По прибуттю з’ясувалося, що пожежа сталася у квартирі на 1-му поверсі. Там в одній з кімнат горів килим на стіні та домашні речі. Вся оселя була повна диму.

Крім того, дим крізь вентканали та по сходовому маршу почав проникати до квартир на другому поверсі. Їх мешканці встигли своєчасно вибігти на вулицю, але один з них, чоловік, 1950 року народження, був інвалідом і не міг самостійно пересуватись. Він чекав на допомогу на балконі своєї квартири.

Подавши перший ствол на гасіння вогню та провівши заходи з димовидалення, рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря. Завдяки оперативним діям співробітників ДСНС він не зазнав жодних травм.

Площа пожежі склала 18 кв.м. Вона була локалізована о 14:29, а ліквідована – о 15:33.

За попередніми даними загоряння трапилось через коротке замкнення електричної мережі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області