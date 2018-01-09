На Донеччині чоловік нахилив бетонний стовп власним автомобілем. ФОТО

Близько 20-ї години поліцейські отримали повідомлення про ДТП без потерпілих, скоєну на одній з вулиць Краматорська.

Прибувши на місце, патрульні з'ясували, що водій автомобіля ВАЗ, керуючи транспортним засобом, не обрав безпечну швидкість та не врахував дорожню обстановку, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на перешкоду, а саме – на опору лінії електропередач. Тілесних ушкоджень в результаті ДТП ніхто не отримав, а автомобіль зазнав механічних пошкоджень. На момент прибуття поліції водій на місці не знаходився, покинувши своє авто в місці наїзду на перешкоду.



Патрульні перевірили автівку та з'ясовали особу власника.



Під час розшукових дій поліцейські встановили, що громадянин за пропискою не проживає. Завдяки опитуванню жителів будинків поблизу місця скоєння ДТП, патрульні дізналися імовірне місце перебування власника авто. Зусиллями екіпажу громадянина було знайдено.

Свою вину у скоєнні ДТП чоловік визнав та обставини події пояснив. Під час розмови у водія були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження освідування на стан сп'яніння у встановленому законом він відмовився.

З фактом керування авто у стані сп'яніння громадянин погодився.

На винуватця події склали декілька адмінпостанов – за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП).

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська та Слов'янська