У Заставні, що на Буковині, сталась ДТП із пораненими. ФОТО

У Заставні, що на Буковині, сталась ДТП із пораненими. ФОТО

06:00 10.01.2018
  • У Заставні, що на Буковині, сталась ДТП із пораненими. ФОТО
  • У Заставні, що на Буковині, сталась ДТП із пораненими. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі. 37-річний водій автомобіля «ВАЗ» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Сітроєн Берлінго», який рухався у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів іномарки були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці з численними травмами. Серед яких і 16-річна місцева жителька.

Медичне освідчення показало, що водій «ВАЗу» був п’яним.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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