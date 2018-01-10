Різдвяну різанину розслідує поліція Харківської області. ФОТО

Працівники Дергачівського відділу поліції викрили у злочині 50- річного місцевого жителя.

Про госпіталізацію до лікарні потерпілого з колото-різаною раною грудної клітини до Дергачівського відділу поліції повідомили медики. Потерпілий перебував у стані алкогольного сп'яніння. Лікарі надали першу медичну допомогу 41-річному жителю Богодухівського району.

Поліцейські встановили, що чоловіки познайомились на вулиці та вирішили напередодні Різдва організувати застілля. Після розпиття спиртного між ними виникла сварка. В результаті чоловік наніс удар по голові керамічною попільничкою 50-річному власнику квартири. Після чого господар оселі схопив ножа, став ним розмахувати та кілька разів поранив свого нового знайомого.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області