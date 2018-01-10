На Буковині під час ДТП бус жорстко наздогнав мотоцикл, є поранені. ФОТО
На Буковині під час ДТП бус жорстко наздогнав мотоцикл, є поранені. ФОТО
Поліцейські встановлюють можливих свідків та очевидців автопригоди
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У селі Ростоки водій мікроавтобуса «Мерседес» не впорався з керуванням та допустив зіткнення на мотоциклом, який рухався у попутному напрямку.
Водія мотоцикла у тяжкому стані доставлено до Вижницької центральної районної лікарні, а водія мікроавтобуса доставлено до Путильської лікарні.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області