В Ужгороді патрульні врятували безпритульну вагітну собаку. ФОТО

Ужгородські патрульні отримали виклик про ДТП без потерпілих на вулиці Болотинській.

Прибувши на місце події полісмени не виявили дорожньо-транспортних пригод чи пошкоджених авто, а заявник на телефонні дзвінки не відповідав. Однак, оглянувши вулицю, патрульні виявили собаку, котра лежала в калюжі води, не могла рухатись і мала візуальні ознаки вагітності.

Патрульні не могли просто так залишити тварину помирати і почали шукати вихід із ситуації. На щастя, їм погодились допомогти представники ГО «Барбос», в центр якої і було доставлено травмовану собаку, для надання допомоги та ветеринарного огляду.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Закарпатської області

