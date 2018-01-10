У ДТП на трасі Київ-Чоп пішохід загинув просто на зебрі переходу. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, близько опівночі на автодорозі «Київ-Чоп».

Поліцейські на місці події з’ясували, що 43-річний житель Миколаєва, керуючи автомобілем «Mazda CX-5», у селі Користь скоїв наїзд на пішохода, 33-річного місцевого мешканця. Зі слів водія, чоловік перетинав проїзну частину дороги по регульованому пішохідному переходу на червоний сигнал світлофора, світло якого регулюється кнопкою виклику пішохода.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди.

Водієві провели огляд на стан сп’яніння, хоча за зовнішніми ознаками він був тверезим.

Транспортний засіб вилучили та помістили на територію Корецького відділення поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області