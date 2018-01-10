На Хмельниччині рятувальники деблокували двох поранених у ДТП. ФОТО

На Хмельниччині рятувальники деблокували двох поранених у ДТП. ФОТО

23:00 10.01.2018
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували двох поранених у ДТП. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували двох поранених у ДТП. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники деблокували двох поранених у ДТП. ФОТО

О 22:39 на пункт зв’язку Служби порятунку надійшло повідомлення від чергового районного відділу поліції про те, що на автодорозі смт.Теофіполь - м.Красилів поблизу с.Олійники внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, в яку потрапив автомобіль «Шкода-Октавія», всередині заблоковані дві людини.

На місце події невідкладно прибуло чергове відділення 36 Державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області.

За допомогою бензорізу рятувальники розрізали елементи конструкцій автомобіля та деблокували двох чоловіків 19 та 46 років. Понівечений автомобіль надзвичайники дістали з кювету на проїжджу частину автодороги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

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