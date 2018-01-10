На Дніпропетровщині крадії встигли лише розбити вікна і були затримані. ФОТО
На Дніпропетровщині крадії встигли лише розбити вікна і були затримані. ФОТО
Близько 5-ї години вечора спецлінії 102 надійшло повідомлення про пошкодження майна. Заявниця розповіла, що йшла з чоловіком і дітьми повз будинок, що розташований у Криворізькому тупику, і побачила як 2 невідомих розбивають в ньому вікна. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою.
У дворі будинку за зачиненими ворітьми вони побачили 2 чоловіків. На питання «що вони там роблять» один із них повідомив, що це будинок його родичів і вони дозволили йому в ньому переночувати, втім, чоловік забув ключі, тому й розбив вікно. Його товариш пояснив, що він живе у другій половині будинку, але став тікати. Поліцейські зрозуміли, що громадяни їм брешуть, тож перелізли через паркан аби затримати їх.
Один зміг втекти від охоронців порядку, втім, не надовго. Протягом півгодини його затримав на вулиці Робочій інший екіпаж. Чоловік чіплявся з погрозами до сімейної пари, яка стала свідком його правопорушення й зателефонувала 102.
Поліцейські за допомоги сусідів зв’язалися з власницею будинку. Та повідомила, що вона знає одного з затриманих, але дозволу перебувати в її помешканні вона йому не давала, тож звернеться до відділку поліції для написання заяви. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу. У затриманих вони виявили 2 сумки з інструментами. Ймовірних крадіїв доставили до Чечелівського відділку поліції для з’ясування усіх обставин.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області