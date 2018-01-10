На Дніпропетровщині крадії встигли лише розбити вікна і були затримані. ФОТО

Близько 5-ї години вечора спецлінії 102 надійшло повідомлення про пошкодження майна. Заявниця розповіла, що йшла з чоловіком і дітьми повз будинок, що розташований у Криворізькому тупику, і побачила як 2 невідомих розбивають в ньому вікна. Патрульні одразу прибули за вказаною адресою.

У дворі будинку за зачиненими ворітьми вони побачили 2 чоловіків. На питання «що вони там роблять» один із них повідомив, що це будинок його родичів і вони дозволили йому в ньому переночувати, втім, чоловік забув ключі, тому й розбив вікно. Його товариш пояснив, що він живе у другій половині будинку, але став тікати. Поліцейські зрозуміли, що громадяни їм брешуть, тож перелізли через паркан аби затримати їх.