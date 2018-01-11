У Херсоні патрульні поліції виявили водія, що був під кайфом. ФОТО

Автомобіль Hyundai i10 помітили патрульні близько опівночі на вулиці Перекопській.

Автомобіль на очах в інспекторів зупинився біля пішохідного переходу, чим порушив ПДР. Поліцейські вирішили поспілкуватись із водієм. У чоловіка за кермом патрульні помітили ознаки наркотичного сп’яніння.

Той визнав, що вжив заборонену речовину, але відмовився у встановленому законом порядку від проходження огляду в медичному закладі.

На нього інспектори склали адмінматеріали за ст. 122 (Порушення правил зупинку) та ст. 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Патрульні провели поверхневу перевірку та виявили у водія пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на наркотичну, та предмет, схожий на прилад для її вживання.

Також інспектори встановили, що 45-річний херсонець вже притягувався до кримінальної відповідальності. На місце викликали слідчо-оперативну групу Дніпровського відділення поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області

