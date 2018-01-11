На Прикарпатті поліцейські затримали п’яного викрадача бусу. ФОТО

Днями, близько 05:20 год., працівниками патрульної служби Чернівецької області, які в якості приданих сил були задіяні на свята до несення служби на Прикарпатті, в с. Горохолино, Богородчанського району виявили вантажний мікроавтобус марки "Мерседес Бенц 208", водій якого порушив Правила дорожнього руху.

При намаганні його зупинити порушник проігнорував попереджувальні сигнали поліцейських зупинитися почав тікати. Як з'ясувалось пізніше, небезпідставно.

Шляхом переслідування та блокування транспортного засобу правоохоронці в складі двох екіпажів зупинили порушника, який заїхав у кювет.

В ході з'ясування причини втечі, встановили, що водій, 22-річний мешканець району, хильнув спиртного, тому уникав зустрічі з поліцейськими. Крім того, виявилося, що чоловік їхав на викраденому автомобілі.

Повертаючись додому, захмелілий колядник, зайшов на територію господарства свого односельця та, побачивши автомобіль на подвір'ї, пошкодив дверний замок, проник до салону мікроавтобуса, відтак зламавши замок запалювання, завів транспортний засіб і поїхав ним у сусіднє село. По дорозі підібрав ще двох своїх друзів і катався по району поки не потрапив до рук поліцейських. Нетверезого угонщика затримали удосвіта ще до того як власник виявив нічну крадіжку автомобіля з-під свого будинку.

Затриманий зловмисник неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував покарання за скоєння крадіжок, заволодінь автотранспортом та інших правопорушень.

За чергові кримінальні витівки правопорушника затримали в порядку ст.208 КПК. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання судом міри запобіжного заходу – тримання під вартою. Щодо нього складено протокол за керування у нетверезому стані (ст.130 КУпАП).

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області