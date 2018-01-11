Водія, який на Харківщині збив пішохода та втік, знайдено. ФОТО
Водія, який на Харківщині збив пішохода та втік, знайдено. ФОТО
Аварія сталася в місті Богодухів на вулиці Центральній. Водій автомобіля здійснив наїзд на 37-річного місцевого жителя та залишив місце пригоди.
Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні. В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники відділу спільно з працівниками патрульної поліції встановили місцезнаходження водія-втікача.
Ним виявився 34-річний житель Богодухівського району. Автомобіль «ВАЗ» поставлено на штрафний майданчик відділу поліції.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального Кодексу України.
За скоєне водієві загрожує максимальне покарання до 3 років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області