Водія, який на Харківщині збив пішохода та втік, знайдено. ФОТО

Аварія сталася в місті Богодухів на вулиці Центральній. Водій автомобіля здійснив наїзд на 37-річного місцевого жителя та залишив місце пригоди.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні. В ході проведення оперативно-розшукових заходів оперативники відділу спільно з працівниками патрульної поліції встановили місцезнаходження водія-втікача.

Ним виявився 34-річний житель Богодухівського району. Автомобіль «ВАЗ» поставлено на штрафний майданчик відділу поліції.