На Херсонщині п’яний водій спочатку тікав, а потім заснув у кущах. ФОТО

На вулиці Нижній у Комишанах учора близько 10-ї години ранку патрульні помітили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався із порушенням ПДР. Інспектори вирішили його зупинити.

Однак водій транспортного засобу не виконав вимогу поліцейських. Він пришвидшився та спробував утекти. Патрульні переслідували порушника, постійно подаючи відповідні сигнали. Урешті втікача заблокували на провулку Кошевому. Там чоловік вискочив із автомобіля й побіг. Інспектори його наздогнали. Під час спілкування у водія поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Він погодився пройти огляд за допомогою алкотесту «Драгер» на місці. Результат – 2,45 проміле. Це майже в 13 разів перевищує допустиму норму.

Також чоловік не мав водійського посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. На 33-річного місцевого жителя патрульні склали адмінматеріали за ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку), ст. 126 (Керування без відповідних документів) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Автомобіль порушника евакуювали на арештмайданчик. Під час завантаження транспортного засобу до інспекторів звернувся мешканець розташованого поруч подвір’я. Він повідомив, що в кущах біля його двору лежить невідомий. Як виявилось, це був то самий водій-утікач, який заснув просто на вулиці. Поліцейські розбудили його та передали батькові. Від медичної допомоги той відмовився.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області

