У Рівному поліцейські затримали квартирного крадія-рецидивіста. ФОТО

Близько 21:30 години до поліції повідомила рівнянка, що в квартирі сусідів чути підозрілі звуки від перебування підозрілих осіб. Поліцейські роти особливого призначення несли службу неподалік та оперативно виїхали за повідомленням.

На місці події поліцейські застали зловмисника, який утікав з усім награбованим із квартири на першому поверсі. Троє бійців роти поліції особливого призначення схопили його та викликали слідчо-оперативну групу.

Як встановили правоохоронці, 21-річний молодик, скориставшись відсутністю 26-річного власника, віджав пластикове вікно та проник до квартири. Із помешкання викрав три мобільні телефони, гаманець з грошовими коштами у сумі 3800 гривень, вісім найменувань золотих виробів.

Слідчі вилучили все викрадене та відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Молодик вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. За скоєння чергової крадіжки йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області