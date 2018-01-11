View the full image Поліція Харківщини розшукує злодія, який напав на пункт обміну валют. ФОТО

Співробітники Основ'янського відділу поліції розшукують чоловіка за скоєння 12 грудня 2017 року близько 10:55 розбійного нападу на працівницю пункту обміну валют, розташованого на провулку Донецькому.

Зловмисник під загрозою застосування ножа намагався заволодіти грошима. Однак через опір працівниці закладу, невідомий втік, нічого не вкравши, та порізав жінці руку.

За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.



Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукуваного, просимо повідомити її до чергової частини Основ’янського відділу поліції за телефонами: 737-40-22, 0508381111, 0993115418.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області