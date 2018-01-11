Троє людей постраждали під час ДТП у Тернопільській області. ФОТО
Троє людей постраждали під час ДТП у Тернопільській області. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась близько 16:40 на Монастирищині, між селом Вербка та смт. Коропець.
На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Chery Amulet не врахував погодні умови та стан дорожнього покриття, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen Passat.
В результаті удару пасажир Chery отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували в Монастириську лікарню з закритою травмою кісток тазу, закритою травмою внутрішніх органів, внутрішньою кровотечею та розривом селезінки.
Потрапили з травмами до медзакладу і водій та пасажир з іншого автомобіля.
При спілкуванні поліцейські виявили у кермувальника Chery ознаки алкогольного сп'яніння. Його направили на медекспертизу.
Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 2 ККУ - Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває слідство.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області