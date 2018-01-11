Троє людей постраждали під час ДТП у Тернопільській області. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталась близько 16:40 на Монастирищині, між селом Вербка та смт. Коропець.

На місце автопригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля Chery Amulet не врахував погодні умови та стан дорожнього покриття, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen Passat.