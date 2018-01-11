Поліція Вінниччини розшукує водія, який на смерть збив людину. ФОТО

Поліція розслідує обставини дорожньо-транспортної пригоди в Гайсинському районі, в якій загинула жінка.

Правоохоронці встановлюють транспортний засіб, який завдав потерпілій смертельних ушкоджень та з місця пригоди зник.



Вчора в період часу з з 17.40 до 17:50 на 507 км автошляху «Стрій – Кропивницький - Знам’янка», поблизу с. Степанівка, сталася аварія за участі невстановленого автомобіля, в якій загинула жінка-пішохід.

На місці події поліцією проведені першочергові слідчі дії, вживаються заходи з встановлення особи загиблої жінки віком 30-40 років та розшуку автомобіля, який вчинив смертельну ДТП.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 КК України.

Поліція встановлює очевидців та свідків аварії. Прохання до громадян, які володіють інформацією щодо автомобіля, який став учасником аварії, та щодо загиблої особи, повідомити за номерами : 0674318276, 0674434005, ‎(0432) 59-44-60, 59-44-63 або на 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області