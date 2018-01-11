Київська поліція розслідує підпал автомобілів на стояці, що перебуває під охороною. ФОТО

Загоряння сталось на стоянці під охороною, що на вулиці Кадетський Гай в Солом’янському районі. У результаті повністю згорів позашляховик «Мерседес» та пошкоджена автівка, яка стояла поряд.

На лінію «102» надійшло повідомлення про загоряння. На місце прибули пожежники та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Після того, як полум’я локалізували, правоохоронці оглянули місце події, опитали власників транспорту та очевидців. Також криміналісти вилучили з місця події ганчірки зі слідами речовини темного кольору, пластикову пляшку із рідиною та змиви речовини з автомобіля. Усі предмети відправили на експертизу.

Зараз правоохоронці вилучають відео з камер спостереження. За попереднім висновком пожежників, автівка загорілась через занесення стороннього джерела запалювання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, які причетні до вчинення цього правопорушення. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві