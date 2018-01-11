На Рівненщині вигоріла кімната приватного будинку, є загиблі. ФОТО

На Рівненщині вигоріла кімната приватного будинку, є загиблі. ФОТО

20:30 11.01.2018
  • На Рівненщині вигоріла кімната приватного будинку, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині вигоріла кімната приватного будинку, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині вигоріла кімната приватного будинку, є загиблі. ФОТО
  • На Рівненщині вигоріла кімната приватного будинку, є загиблі. ФОТО

О 16:03 на пункт зв’язку 15-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Корець надійшло повідомлення про те, що в селі Старий Корець, Корецького району сталось загоряння в житловому будинку.

По прибуттю вогнеборців за вказаною адресою було встановлено, що осередок горіння знаходиться в одній з кімнат дерев’яного житлового будинку, розміром 6х8 м. Рятувальники подали на гасіння пожежі водяний ствол. Під час гасіння в одній із кімнат оселі рятувальники виявили тіло власника помешкання 1933 року народження. О 17:40 пожежа була локалізована, а о 19:50 ліквідована. Будинок вдалося врятувати від повного знищення вогнем.

Вогнем пошкоджено одну житлову кімнату. До гасіння було залучено одну одиницю техніки ДСНС та 5 вогнеборців. Причина пожежі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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