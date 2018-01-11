На Харківщині внаслідок ДТП трагічно загинув водій автобуса. ФОТО

На момент аварії в транспортному засобі знаходилося ще вісім пасажирів. Громадяни не постраждали.

ДТП сталася напередодні, о 19:40, на 82 км. автодороги «Чугуїв-Мілове» на вулиці Сватовській в місті Куп’янськ.

Попередньо встановлено, що 46-річний водій автомобілю «МАН» з напівпричіпепом рухався у напрямку Харкова та через раптово виниклу технічну несправність - від’єднання напівпричепу з вищевказаного автомобілю - виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом «Еталон».

В результаті події 64-річного водія автобусу бригадою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до реанімаційного відділення Куп’янської лікарні, де він помер.

Зараз встановлюються усі обставин події та вирішується питання щодо її кваліфікації за Кримінальним кодексом України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області