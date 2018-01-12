На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО

На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО

09:40 12.01.2018
  • На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО
  • На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО
  • На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО
  • На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО
  • На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО
  • На Харківщині молодик вчинив безпричинну стрілянину з карабіну. ФОТО

Внаслідок події ніхто не постраждав. У скоєнні злочину поліцейські Дергачівського відділу поліції викрили 24-річного жителя селища Козача Лопань.

О 06:50 до поліції надійшло повідомлення від жителя міста Дергачі. Зі слів чоловіка стало відомо, що на вулиці він побачив невідомого молодого хлопця, який зі зброї стріляв у різні сторони.

Поліцейські знайшли хулігана на залізничній зупинці. Він перебуваву стані алкогольного спяніння і намагався чинити опір, коли працівнки групи реагування патрульної поліції вилучали у нього зброю.

Як з’ясувалося, 24-річний хлопець знаходився в Дергачах у знайомої. Потім між ними виникла сварка і він пішов до залізничного вокзалу, а по дорозі зробив кілька пострілів з мисливського карабіну.

Речові докази вилучені. Вже встановлено, що зброя, з якої хлопець здійснював постріли, зареєстрована та належить його батькові.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, що карається від 3 до 7 років позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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