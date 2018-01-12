Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО

Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО

10:20 12.01.2018
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО
  • Поліція Ужгорода розслідує нічну стрілянину з пораненими. ФОТО

Близько другої години ночі, екіпаж ужгородських патрульних отримав виклик про стрільбу на вулиці Капушанській, а інший екіпаж, в той самий час отримав виклик про тілесні ушкодження за тією ж адресою.

Прибувши на місце події, біля однієї з цілодобових крамниць, полісмени виявили двох потерпілих осіб чоловічої статі. Обидва мали поранення, один в лівий бік та палець лівої руки, інший – в обличчя.

Чоловіки повідомили, що у них виник конфлікт з особою чоловічої статі, віком близько 45 років, який, в ході сварки витяг з кишені предмет схожий на зброю та розпочав стрілянину, після чого покинув місце події і побіг у бік села Сторожниця.

Отримавши орієнтування екіпажі розпочали пошук підозрюваної особи, і близько 02 години 45 хвилин, на вул. Нова в селі Сторожниця ужгородські патрульні затримали чоловіка, який підпадав під опис.

Маючи на те всі законні підстави, чоловіку провели поверхневу перевірку, під час якої в лівій кишені куртки було виявлено предмет схожий на #вогнепальну зброю, без будь-яких дозвільних документів, розкладний ніж та газовий балончик. Затримавши підозрюваного, патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, для з'ясування подальших обставин.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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