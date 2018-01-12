У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки

У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки

11:00 12.01.2018
  • У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки
  • У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки
  • У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки
  • У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки
  • У Торецьку підліток постражав від саморобної вибухівки

До поліції надійшло повідомлення від медичних працівників про те, що до них з тілесними ушкодженнями доставлено 14-річного хлопця.

Як з’ясувалось, юнак був вдома сам. Хлопець в інтернеті знайшов інструкцію про те, як з підручних засобів виготовити вибухову речовину та вирішив «проекспериментувати».

Підліток намагався змішати «інгредієнти», які в звичайних обставинах використовуються в побуті. Однак суміш вибухнула в руці.

Зараз хлопчик знаходиться у лікарні під наглядом медиків, його життю нічого не загрожує. Поліцейські проводять перевірку за фактом травмування дитини.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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