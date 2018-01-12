На Чернігівщині пожежні встигли врятувати юнака з крижаної води. ФОТО

Напередодні, о 23:24, до Служби порятунку "101" у Куликівському районі надійшло повідомлення про те, що у районному центрі по вул. Набережній під кригу озера Сільське провалився і тоне 17-річний юнак.

Про подію повідомив рятувальників його знайомий, який разом з потерпілим переходив тонкою кригою водойми, також провалився, проте зміг самостійно вибратися з крижаної води.

За викликом до місця події прибуло відділення 8-го Державного пожежно-рятувального підрозділу у складі 3 чоловік особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки.

На той момент юнак перебував у крижаній воді близько 15 хвилин на відстані понад 25 метрів від берега. Для порятунку постраждалого начальник караулу капітан служби цивільного захисту Артем Пінчук обв'язав себе мотузкою, повзком по тонкому льоду дістався до потерпілого і за допомоги драбини-палки витягнув його на берег.

Рятувальники надали хлопчині першу допомогу та доставили до Куликівської центральної районної лікарні. Після обстеження медичними працівниками 17-річного В'ячеслава відпустили додому.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області