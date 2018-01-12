У Житомирі поліцейські затримали наркодилера та вилучили в нього товар. ФОТО

Викриття ділка стало результатом спеціальних заходів поліцейських Управління протидії наркозлочинності та слідчих ГУНП упродовж кількох місяців.

Після фіксації фактів продажу чоловіком наркотиків в його оселі було проведено санкціонований обшук, у ході якого вилучено розфасовані амфетамін та марихуану. Підозрюваний затриманий.

Упродовж місяця оперативники зафіксували відразу два факти продажу 33-річним житомирянином наркозалежним амфетаміну.

- Заходи проводились у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів) ККУ, - розповів керівник Управління протидії наркозлочинності ГУНП Житомирщини Олексій Душейко. – Інформація щодо протиправної діяльності чоловіка повністю підтвердилась.

Перший зафіксований факт стався у грудні 2017, а другий – 10 січня 2018. На підставі зібраних свідчень поліцейські отримали ухвалу суду про проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ділка.

11 січня з його оселі було вилучено розфасований порошок, ймовірно амфетамін, до десятка згортків з рослинною масою, схожою до марихуани, загальною вагою близько 100 г, електронні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини та пристрій для куріння. Усе знайдене направлено на відповідне експертне дослідження.

Молодика затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області