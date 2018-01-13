У Харкові розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка. ФОТО
У Харкові розлючена дружина кинулась з ножем на чоловіка. ФОТО
Працівники Московського відділу поліції викрили у скоєнні злочину 27-річну жінку.
До чергової частини надійшло повідомлення про доставляння до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги 27-річного чоловіка із колото-різаним пораненням грудної клітини.
В ході проведених заходів поліцейські затримали 27-річну дружину потерпілого.
Встановлено, що між подружжям виник конфлікт за місцем мешкання. Під час з’ясування стосунків дружина нанесла чоловіку удар кухонним ножем у грудну клітину. На теперішній час стан здоров’я потерпілого задовільний.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області