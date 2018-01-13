У Києві жінка кинулась з ножем на 61-річного співмешканця. ФОТО

Напередодні до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення лікарів про госпіталізацію у стаціонар 61-річного чоловіка із ножовим пораненням грудної клітини.

Його виявили у квартирі будинку на вулиці Шептицького. На адресу виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції.

За інформацією начальника Дніпровського управління поліції Олександра Кузьміна, у помешканні правоохоронці виявили 48-річну співмешканку власника квартири. Жінка зізналася, що саме вона нанесла чоловікові ножові поранення, а згодом викликала лікарів.

«Нам вона пояснила, що протягом дня вони перебували вдома та розпивали алкогольні напої. Між ними виник словесний конфлікт, якій закінчився бійкою. У результаті жінка схопила зі стола ніж та вдарила ним чоловіка. Надані пояснення ми перевіряємо», - повідомив Олександр Кузьмін.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

На час досудового розслідування суд відпустив жінку під особисте зобов’язання.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві