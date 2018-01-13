Втікача з виправної колонії розшукує поліція Полтавщини. ФОТО

Втікача з виправної колонії розшукує поліція Полтавщини. ФОТО

01:00 13.01.2018

Напередодні, близько 15-ї години, Саттаров Енвер Абдулкарімович, 16.02.1990 року народження, втік з медичної установи у Полтаві, куди був доставлений під конвоєм працівниками виправної колонії.

Особа відбувала покарання за вчинення дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками.

Усім, кому відоме місце перебування Енвера Саттарова, прохання повідомити за телефоном 0532517702, або «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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