У Києві іноземець за лічені хвилини обікрав два автомобілі. ФОТО

Під час патрулювання Оболонського району поліцейські почули автомобільну сигналізацію, яка спрацювала у дворі багатоповерхівки, і вирішили перевірити, що трапилося.

Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка, який нишпорив у салоні «Hyundai». Поліцейські спіймали зловмисника на місці злочину.

Під час поверхневого огляду працівники поліції виявили у чоловіка електронне дзеркало, яке він поцупив із іномарки, розбивши скло.

Окрім цього, у правопорушника знайшли також відеореєстратор. Він зізнався, що кілька хвилин тому викрав його із автомобіля «Skoda» у сусідньому дворі.

Поліцейські затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що цей громадянин іншої держави, який має посвідку на тимчасове перебування в Україні, раніше проблем із законом не мав.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Зараз 33-річному чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві