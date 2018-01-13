У Дніпрі патрульні поліції допомогли ліквідувати пожежу у лазні. ФОТО

Близько 10-ї години ранку патрульні помітили над будинками на житловому масиві Ігрень дим.

Охоронці порядку негайно вирушили на пошуки місця загоряння і виявили його на вулиці Гвая. Біля одного з будинків люди намагалися самостійно загасити полум’я, що охопило прибудовану лазню.

Поліцейські одразу викликали пожежників. Охоронці порядку оточили територію, вивели з сусіднього будинку мешканців, та вжили усіх заходів безпеки (відключили електрику та газ), адже лазня стояла надто близько до сусідньої будівлі, загоряння могло перекинутися на неї.

До приїзду рятувальників патрульні допомогли людям гасити полум’я.

На щастя, ніхто не постраждав.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області