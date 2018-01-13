На Тернопільщині поліція вилучила значну партію амфетаміну. ФОТО

Поліцейські пів року відстежували діяльність злочинного угрупування амфітамінщиків.

Чоловіки виготовляли та збували наркотики. Наразі всіх учасників групи затримали.



За попередніми даними, лише вартість вилученого обладнання становить більше ста тисяч гривень.

За словами начальника обласного управління Нацполіції Олександра Богомола, майже півроку оперативники документували та відстежували діяльність організованого злочинного угрупування. Ініціатор його створення - раніше судимий за незаконний збут психотропних речовин тернополянин, 1986 року народження.

В помічники він взяв собі трьох місцевих мешканців. Четвірка облаштувала лабораторію на одному з хуторів Зборівського району в приватній садибі. Спочатку з орендодавцем розраховувалися грошима, а потім почали платити наркотиками, які той реалізовував.

Ресурси для виготовлення амфетаміну, а це понад десять найменувань різних інгредієнтів, група "бізнесменів" замовляла через інтернет. За один раз амфетамінщики виготовляли 300-400 грам небезпечної речовини хорошої якості, кажуть експерти.

Реалізовували товар лише перевіреним та постійним клієнтам. Тим, хто купував велику партію робили знижки - за грам амфетаміну просили 200-300 гривень. У ході проведених оперативних заходів стало відомо, що на організатора та трьох помічників працювала ще група з восьми осіб - це як чоловіки, так і жінки. Вони викуповували товар за дешевими цінами і перепродували його уже по 400-500 гривень за грам.

Одного граму амфетаміну вистачає на ін'єкції для п'ятьох наркоманів.

Усіх чотирьох затримали відповідно до статті 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області