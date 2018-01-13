Арсенал зброї та набоїв вилучили поліцейські у жителя Рівного. ФОТО

Арсенал зброї та набоїв вилучили поліцейські у жителя Рівного. ФОТО

18:00 13.01.2018
  • Арсенал зброї та набоїв вилучили поліцейські у жителя Рівного. ФОТО
  • Арсенал зброї та набоїв вилучили поліцейські у жителя Рівного. ФОТО
  • Арсенал зброї та набоїв вилучили поліцейські у жителя Рівного. ФОТО

Оперативники управління карного розшуку ГУНП та Рівненського районного відділення поліції спільно зі слідчими провели санкціоновані обшуки та вилучили у мешканця Рівного понад сотню набоїв та зброю. 

На вулиці Соломії Крушельницької поліцейські в автомобілі «Infinity FХ35», яким користується 38-річний раніше судимий житель обласного центру, виявили пістолет Макарова, магазин, вставлений у рукоятку, коробку з 16-ма патронами калібру 9 міліметрів.

На орендований квартирі чоловіка у кухонній шафі та гардеробній кімнаті виявили 87 набоїв, револьвер та обріз карабіну «Мосіна». Усе вилучене поліцейські відправили для проведення експертиз до Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За обома фактами незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Чоловік притягувався до кримінальної відповідальності і раніше. Зокрема, минулого року був судимий за злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків і зброї. Тепер за скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Слідчі дії та розшукові заходи у відкритих кримінальних провадженнях щодо встановлення походження зброї та боєприпасів тривають.

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