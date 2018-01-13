На Херсонщині легковик БМВ під п’яним кермуванням пробив стіну. ФОТО

Автомобіль BMW 525 пробив бетонну стіну на вулиці Королюка. Такий виклик отримали патрульні близько 5-ї години ранку.

На місці інспектори побачили знесену частину бетонного паркану та зазначений понівечений транспортний засіб. Автомобіль придавило частиною огорожі. Поруч стояв молодий чоловік, як згодом виявилось – водій.

Поліцейські перш за все переконались, що громадянин не потребує медичної допомоги. Також під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори встановили, що водій під час руху був неуважним, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на частину бетонної огорожі.

Огляд за допомогою алкотесту «Драгер» підтвердив, що чоловік перебував за кермом напідпитку. Прилад показав 1,17 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.

На 24-річного херсонця патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області