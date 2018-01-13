На Херсонщині легковик БМВ під п’яним кермуванням пробив стіну. ФОТО
На Херсонщині легковик БМВ під п’яним кермуванням пробив стіну. ФОТО
Автомобіль BMW 525 пробив бетонну стіну на вулиці Королюка. Такий виклик отримали патрульні близько 5-ї години ранку.
На місці інспектори побачили знесену частину бетонного паркану та зазначений понівечений транспортний засіб. Автомобіль придавило частиною огорожі. Поруч стояв молодий чоловік, як згодом виявилось – водій.
Поліцейські перш за все переконались, що громадянин не потребує медичної допомоги. Також під час спілкування патрульні помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Інспектори встановили, що водій під час руху був неуважним, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на частину бетонної огорожі.
Огляд за допомогою алкотесту «Драгер» підтвердив, що чоловік перебував за кермом напідпитку. Прилад показав 1,17 проміле, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.
На 24-річного херсонця патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсонської області