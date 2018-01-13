View the full image На Запоріжжі нелюд за відмову в інтимі забив жінку на смерть. ФОТО

View the full image На Запоріжжі нелюд за відмову в інтимі забив жінку на смерть. ФОТО



Днями, о 21-й годині, на планшет патрульні отримали виклик на вулицю Нижню від чоловіка, який повідомив, що виявив свою сестру у покинутому гаражі без ознак життя з явними тілесними ушкодженнями.

Під час спілкування заявник повідомив, що приблизно о 20:30 годині до нього прийшов малознайомий чоловік та повідомив що його сестра знаходиться у гаражі, їй погано та вона помирає.

На місці близький родич виявив, що його сестра знаходиться без ознак життя та поряд знаходився ще один малознайомий чоловік. В той час коли заявник викликав швидку маловідомі чоловіки пішли у невідомому напрямку.



Поліцейські зібрали інформацію про підозрюваних, та передали в радіоефір всім екіпажам. Під час перевірки прилеглої території інспектори виявили двох чоловіків які підходили за прикметами. Один із підозрюваних пояснив, що його товариш та їхня 38-річна знайома годину тому розпивали спиртні напої в гаражі.

Потім між товаришем та жінкою виник конфлікт на підґрунті того, що жінка йому відмовила у статевих відносинах. Тоді 52-річний чоловік почав бити жінку стільцем та кулаками. Свідок знаючи де мешкає брат жінки вирішив повідомити його про те, що сталося. Повернувшись із братом громадянки до гаража вони виявили напівоголеною жінку лежачою без ознак життя. Біля вбитої знаходився недавній товариш з яким вони розпивали спиртні напої.

Після чого близький родич викликав швидку, та поліцію, а в цей час маловідомі зникли. На місці події лікар швидкої допомоги, констатував біологічну смерть зі слідами фізичного насилля. 52-річного підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення правоохоронці затримали та передали слідчо-оперативній групі Вознесенівського відділку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області