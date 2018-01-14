У Мелітополі поліція затримала рецидивістку за торгівлю наркотиками. ФОТО

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головне управління Національної поліції в Запорізькій області отримали оперативну інформацію, що невстановлена особа займається незаконним збутом наркотичного засобу «метадон» на території міста Мелітополь.

Під час проведення першочергових слідчо-розшукових дій поліцейські встановили, що до незаконного збуту наркотичного засобу причетна раніше неодноразово засуджена громадянка 1983 року народження. Збут здійснювався жінкою безконтактно, шляхом закладок. Оплата за наркотик здійснювалася на її банківську картку.

8 січня зловмисницю затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України відразу після збуту наркотичної речовини. Під час затримання у неї вилучили речові докази.

Того ж дня за місцем тимчасового мешкання жінки в Мелітополі, поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили:

- 50 чеків з порошкоподібною наркотичною речовиною, загальною вагою 50 грам (наркотичний засіб «метадон»);

- мобільні телефони;

- банківську картку;

- грошові кошти в сумі близько 1000 грн.

Загалом з незаконного обігу вилучено близько 55 грам наркотичного засобу «метадон».

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи #збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області