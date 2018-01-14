Криваве вбивство та підпал оперативно розкрила поліція Харківщини. ФОТО

Впродовж кількох годин працівники Великобурлуцького відділення поліції спільно з оперативниками Управління кримінальної поліції та слідчого управління ГУНП в Харківській області затримали підозрюваного.

До чергової частини надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Після гасіння пожежі в оселі було виявлено тіло 42-річного власника будинку.

За висновками медиків смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські за лічені години встановили особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився 39-річний місцевий житель.

Як з’ясувалося, напередодні чоловіки разом розпивали спиртні напої. На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин зловмисник наніс кілька ударів табуретом по голові знайомому. Від отриманих ушкоджень чоловік помер. Аби приховати сліди злочину та уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник підпалив будинок.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення. Слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області