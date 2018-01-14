У Дніпрі патрульні затримали крадіїв, які знімали колеса з машин. ФОТО
У Дніпрі патрульні затримали крадіїв, які знімали колеса з машин. ФОТО
Сталося це під час пішого патрулювання, близько 4-ї години ночі.
Поліцейські помітили поблизу одного з будинків на вулиці 20-річчя Перемоги невідомого, який щось робив поряд із автівками, присвічуючи ліхтариком. Коли патрульні наблизилися до нього, чоловік став тікати.
Інспектори зрозуміли, чому автомобіль, біля якого нишпорив невідомий, стояв без коліс. Поліцейські наздогнали і затримали втікача. Як розповів чоловік, він зі своїм товаришем «спеціалізуються» на викраденні коліс. Приїхали «умільці» з Синельникового на автомобілі Dacia Logan. Патрульні вирішили обстежити прилеглу територію аби знайти транспортний засіб та подільника, який, за словами затриманого, «працював» неподалік.
Незабаром охоронці порядку помітили вказаний транспортний засіб. Втім, при їхньому наближенні автомобіль різко рушив з місця і поїхав. Екіпажам передали його прикмети та номер. Незабаром авто виявили на сусідній вулиці Космонавтів.
В салоні нікого не було. Втім, було видно, що на задньому сидінні складені колеса від автомобілів. У цей же час патрульним надійшов виклик про викрадення вказаного транспортного засобу. Як виявилося, повідомляв про це спільник затриманого.
Чоловіка поліцейські знайшли на вулиці 20-річчя Перемоги і викликали слідчо-оперативну групу. Обох громадян патрульні доставили до Самарського відділку поліції для з’ясування усіх обставин події.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпропетровської області