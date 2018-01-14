У Дніпрі патрульні затримали крадіїв, які знімали колеса з машин. ФОТО

Сталося це під час пішого патрулювання, близько 4-ї години ночі.

Поліцейські помітили поблизу одного з будинків на вулиці 20-річчя Перемоги невідомого, який щось робив поряд із автівками, присвічуючи ліхтариком. Коли патрульні наблизилися до нього, чоловік став тікати.

Інспектори зрозуміли, чому автомобіль, біля якого нишпорив невідомий, стояв без коліс. Поліцейські наздогнали і затримали втікача. Як розповів чоловік, він зі своїм товаришем «спеціалізуються» на викраденні коліс. Приїхали «умільці» з Синельникового на автомобілі Dacia Logan. Патрульні вирішили обстежити прилеглу територію аби знайти транспортний засіб та подільника, який, за словами затриманого, «працював» неподалік.