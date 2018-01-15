У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО

У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО

07:00 15.01.2018
  • У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО
  • У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО
  • У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО
  • У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО
  • У Запоріжжі врятовано чоловіка, якого привалило балками сараю. ФОТО

Напередодні, о 12:32, патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Доблесна у сараї знаходиться чоловік, якого привалило балками із даху.

На місці події до патрульних звернувся заявник та повідомив, що за будинком лежить начебто безхатченко, якого привалило уламками й він кричить про допомогу.

В ямі інспектори виявили громадянина який знаходився під уламками даху у лежачому положенні. Патрульним він пояснив, що шукаючи брухт у покинутому сараї вирішив витягти металевий стрижень та опору із кріплення даху сараю, внаслідок чого із-за необережності при витяганні металевої опори дах завалився та впав на нього.

Постраждалий пояснив, що скоріше за все при падінні отримав ушкодження правої ноги та ребер. На місце події викликали швидку та рятувальників.

Спільними зусиллями чоловіка витягнули та врятували з уламків сараю, постраждалого госпіталізували до 9-ї міської лікарні.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запорізької області

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