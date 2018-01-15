На Львівщині затримано водія, який скоїв жахливий наїзд на подружжя. ФОТО

На Львівщині затримано водія, який скоїв жахливий наїзд на подружжя. ФОТО

07:20 15.01.2018
  • На Львівщині затримано водія, який скоїв жахливий наїзд на подружжя. ФОТО
  • На Львівщині затримано водія, який скоїв жахливий наїзд на подружжя. ФОТО
  • На Львівщині затримано водія, який скоїв жахливий наїзд на подружжя. ФОТО
  • На Львівщині затримано водія, який скоїв жахливий наїзд на подружжя. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на вулиці Центральній у селі Сторонибаби, Буського району.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля "Кіа Сід", 36-річний мешканець Буського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на двох мешканців Пустомитівського району, чоловіка віком 55 років та його 59-річну дружину .

Від отриманих травм жінка померла на місці події, а чоловіка госпіталізовано у лікарню.

Водія затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання -- від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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