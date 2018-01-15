В Ужгороді затримано злочинця, який з пістолету поранив двох людей. ФОТО

Майже одночасно патрульні отримали два виклики за однією адресою — на вулицю Капушанську.

Перший про стрілянину, а інший про тілесні ушкодження.

Сталося це близько 2-ї години ночі.

За вказаною адресою патрульні поліцейські виявили двох чоловіків. Обоє мали поранення: в одного громадянина була рана руки та з лівого боку, а інший мав рану на обличчі. Як повідомили потерпілі, у них виник конфлікт з незнайомцем, який під час сварки дістав предмет, схожий на пістолет, та почав стріляти по них. Потому зловмисник утік у напрямку села Сторожниця.

Інспектори викликали потерпілим швидку допомогу, яка шпиталізувала їх до лікарні.

Патрульні взялися відпрацьовувати прилеглу територію й передали орієнтування на зловмисника іншим екіпажам міста. Менше ніж за годину охоронці порядку виявили чоловіка, схожого за прикметами, на вулиці Новій у селі Сторожниця.

У нього під час поверхневої перевірки виявили предмет, схожий на вогнепальну зброю, без будь-яких дозвільних документів, розкладний ніж та газовий балончик.

Чоловіка патрульні затримали, а на місце викликали слідчо-оперативну групу.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України